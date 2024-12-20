В хуторе под Таганрогом жителей МКД эвакуировали из-за загоревшейся стиральной машины

Причиной возгорания в многоквартирном доме в хуторе Новозолотовка Неклиновского района стала неисправная стиральная машина.

Жильцы МКД на улице Транспортной в Новозолотовке заметили клубы дыма из квартиры, расположенной на первом этаже, и вызвали пожарных. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что хозяева включили стиральную машину и ушли, оставив электроприбор работающим. Из-за короткого замыкания стиральная машина загорелась.

«10 жильцов дома пришлось эвакуировать. Возгорание на площади в 5 квадратных метров было оперативно ликвидировано, огню не дали распространиться дальше. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Донские спасатели напоминают, что уходя из дома, необходимо отключить электроприборы от сети.

Фото ГУ МЧС России по РО