В Ростове хирурги спали жизнь пациенту со сложной аневризмой аорты

Операция длилась более шести часов.

В Ростове сосудистые хирурги ГБСМП провели длительную и сложную операцию 74-летнему пациенту, который поступил в больницу по срочному вызову в тяжелом состоянии с сильными болями в животе. Выяснилось, что у мужчины несколько лет назад была диагностирована аневризма больших размеров и сложного расположения – рядом с правой почечной артерией, сообщает минздрав Дона.

Шестичасовая операция в условиях многопрофильного стационара, с необходимым диагностическим и операционным оборудованием, запасом крови для переливания, большим опытом врачей прошла успешно. Мужчине спасла жизнь бригада в составе хирургов отделения хирургии № 2: Григория Экизяна, Вадима Минаева, Элама Амо, Валерии Сорокиной, анестезиолога Ирины Ефросининой и операционной медсестры Дарьи Дмитриенко.

Сегодня непростой пациент уже выписан из больницы с хорошим самочувствием.

Фото: минздрав РО