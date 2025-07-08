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В Ростове два вертолета и более 130 человек тушат крупный пожар на ул.Орской

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ЧП находится на личном контроле главы региона Юрия Слюсаря.

Новости Ростовской области

В донской столице, на ул. Орской, пожарные борются с крупным пожаром — горят складские помещения и офисное здание на площади более 15 тыс. квадратных метров.

К тушению привлечены свыше 130 человек личного состава, 46 единиц техники, включая два вертолета Ми-8 Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством, сообщает МЧС по региону.

Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов. По предварительной информации пострадавших нет.

Ситуацию с пожаром на Орской взял под личный контроль глава региона Юрий Слюсарь, о чем сообщил в своем ТГ-канале.

«На месте работает лаборатория Роспотребнадзора — специалисты непрерывно замеряют воздух и контролируют уровень вредных веществ. Все профильные службы подключены. Ликвидация последствий — в приоритете», — подчеркнул Слюсарь.

Фото: скрин видео МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

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