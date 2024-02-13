В Ростове два человека погибли на пожарах из-за курения во сне

В обоих случаях очагами пожаров стали загоревшиеся из-за непотушенных сигарет диваны. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В переулке Тувинском Ростова-на-Дону загорелся частный дом. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили погибшую женщину. Ее личность устанавливается. Очаг пожара — диван в спальне.

На улице Черепахина, 326 пожар произошел в хозпостройке. При тушении пожарные также обнаружили погибшего. Им оказался хозяин дома — 61-летний мужчина. Причина возгорания та же — из-за тлеющего окурка загорелся диван.

Запомните, пагубная привычка — курение в постели — может стоить жизни, — обратились к жителям Дона спасатели. — А ваша жизнь — это ваша отвественность!

Напомним, 11 февраля в хуторе Лесной Мартыновского района на пожаре погиб 65-летний мужчина, который также уснул с непотушенной сигаретой.

Фото ГУ МЧС России по РО