Главная » Новости Ростовской области

В Ростове будут судить восемь человек за организацию незаконной миграции

На чтение 1 мин Просмотров 180 Опубликовано

Фигуранты содействовали иностранцам в получении сертификатов о владении русским языком.

Новости Ростовской области

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми местных жителей. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По версии следствия, злоумышленники за вознаграждение «содействовали иностранным гражданам в получении сертификатов о знаниях в области русского языка, истории и основ законодательства России». Покупатели данных сертификатов затем использовали их для получения документов, обосновывающих их пребывание на территории РФ.

Таким образом, фигуранты организовали незаконное пребывание в России 44 иностранных граждан, «не обладающих необходимыми знаниями».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции вменяемой фигурантам статьи предусматривают наказание — до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Фото ГУ МВД РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
незаконнаямиграция новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика