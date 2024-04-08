В Ростове будут судить восемь человек за организацию незаконной миграции

Фигуранты содействовали иностранцам в получении сертификатов о владении русским языком.

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми местных жителей. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По версии следствия, злоумышленники за вознаграждение «содействовали иностранным гражданам в получении сертификатов о знаниях в области русского языка, истории и основ законодательства России». Покупатели данных сертификатов затем использовали их для получения документов, обосновывающих их пребывание на территории РФ.

Таким образом, фигуранты организовали незаконное пребывание в России 44 иностранных граждан, «не обладающих необходимыми знаниями».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции вменяемой фигурантам статьи предусматривают наказание — до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Фото ГУ МВД РО