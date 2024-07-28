Главная » Новости Ростовской области

В Ростове большой пожар на полигоне тушили почти восемь часов

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

27 июля в Ростове почти восемь часов тушили крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 12.20. Оказалось, что в переулке Машиностроительном горит мусор, сухая трава, грейдер и ангар. Первоначальная площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, затем увеличилась до двух тысяч. В 13.30 пожару был присвоен 1 ранг. С огнем боролись 55 специалистов и 27 единиц техники.

В 17.40 удалось локализовать возгорание и только в 20.08 полностью ликвидировать пожар.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге случился пожар на улице Менделеева.

Фото ГУ МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru