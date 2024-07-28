27 июля в Ростове почти восемь часов тушили крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 12.20. Оказалось, что в переулке Машиностроительном горит мусор, сухая трава, грейдер и ангар. Первоначальная площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, затем увеличилась до двух тысяч. В 13.30 пожару был присвоен 1 ранг. С огнем боролись 55 специалистов и 27 единиц техники.

В 17.40 удалось локализовать возгорание и только в 20.08 полностью ликвидировать пожар.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге случился пожар на улице Менделеева.

Фото ГУ МЧС по РО