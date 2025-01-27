Поздно вечером 26 января в Ростове автомобиль скорой помощи сбил курьера на электровелосипеде, который переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось в 23.21 на проспекте Ворошилова. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи двигался на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке. Он столкнулся с электровелосипедом «Kugoo Kirin v3 Pro Max», 38-летний водитель которого проезжал по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции РО