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В Ростове автомобиль скорой помощи сбил курьера на велосипеде

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Поздно вечером 26 января в Ростове автомобиль скорой помощи сбил курьера на электровелосипеде, который переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в 23.21  на проспекте Ворошилова. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи двигался на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке. Он столкнулся с электровелосипедом «Kugoo Kirin v3 Pro Max», 38-летний водитель которого проезжал по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в страшной аварии на донской трассе два человека погибли, семеро ранены.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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