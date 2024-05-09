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В Ростове 9 мая состоялся военный парад

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Сегодня, 9 мая, на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялся парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона. В связи с требованиями безопасности парад Победы прошёл без зрителей. Для них была организована прямая трансляция, которая велась на телеканале «Дон 24» и на сайте правительства области. 

#День Победы

В парадном строю прошли военнослужащие Южного военного округа, других силовых ведомств, воспитанники кадетских корпусов Ростовской области, юнармейцы, всего — около 2,5 тысячи человек.

По улицам донской столицы проехали более 30 единиц боевой техники и вооружения, в том числе времён Великой Отечественной войны. Впервые в военном параде приняли участие танки Т-90М «Прорыв» и транспортно-заряжающие машины инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».

По завершении парада донской губернатор Василий Голубев вручил его участникам приветственные адреса.

Источник donland.ru, фото пресс-службы губернатора

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9 мая День Победы Ростовская область
Таганрогская правда
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