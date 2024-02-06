В Ростове 6 февраля обрушилась несущая стена аварийного дома

Фото разрушенного дома на ул. Черепахина разместил в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Сегодня, 6 февраля, по адресу: ул. Черепахина, 160, произошло обрушение несущей стены в аварийном доме. Пострадавших нет, — сообщил Алексей Логвиненко.

Отмечается, что дом 1917 года постройки. Жилая площадь – 221 кв. м. В здании располагалось 7 квартир, 5 из них были в муниципальной собственности.

Дом отключен от всех коммуникаций. Доступ к зданию ограничен. Проводятся мероприятия по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения, – подчеркнул глава администрации Ростова.

На момент обрушения в аварийном доме проживали три семьи. Две из них жили в квартирах частной собственности, одна — в муниципальной. Остальные помещения пустовали. Собственников квартир эвакуировали в маневренный фонд. Жильцам муниципальной квартиры в январе 2024 года было предоставлено новое жилье.

Уточняется, что в настоящий момент от зарегистрированных жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи.

На территории по улице Черепахина, 160 введен режим ЧС.

Напомним, 28 января 2024 года в Ростове обрушилась стена, а затем целый подъезд в общежитии на улице Нариманова.