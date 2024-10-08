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В Ростове 55-летний сварщик упал с высоты и разбился

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В Ростовской области 55-летний рабочий погиб, упав с высоты. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

«В следственные органы поступило сообщение о гибели 55-летнего электрогазосварщика в результате падения с высоты. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Для установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза», — пишет источник.

Как сообщают региональные СМИ, в цеху одного их ростовских предприятий мужчина выполнял сварочные работы на высоте примерно восьми метров. В какой-то момент он оступился и упал. От полученных травм  рабочий скончался до приезда медиков.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности на объекте, будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из залива извлекли тело неизвестного мужчины.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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