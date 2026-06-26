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В Ростове 23-летний водитель пострадал в аварии из-за нарушения правил проезда перекрестка

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25 июня в Ростове на одном из перекрестков произошла авария, во время которой пострадал молодой водитель отечественной легковушки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 13.30. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Ваз 2114» двигался по улице 32-я Линия от улицы Тюхряева в сторону улицы Рябышева. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», которым управлял 20-летний водитель.

В результате столкновения травмы получил водитель «Ваз 2114». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге три автомобиля столкнулись на улице Ленина, поврежден трамвайный павильон.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда

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