В Ростове 16-летний подросток зверски убил бродягу

В Ростове заключен под стражу 16-летний местный житель, который подозревается в убийстве мужчины без определенного места жительства на территории «Парамоновских складов», сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В момент совершения преступления подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, он встретил ранее незнакомого мужчину, ведущего бродяжнический образ жизни, и затеял с ним ссору используя малозначительный повод. А затем нанес множественные удары ножом в жизненно-важные органы. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в совершении преступления несовершеннолетний признал и дал подробные показания, продемонстрировав их на месте преступления.

В ходе расследования уголовного дела следователем будут проанализированы данные, характеризующие личность несовершеннолетнего, а также причины и условия, способствовавшие совершению им преступления, — пишет источник.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru