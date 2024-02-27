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В Ростгидромете рассказали, когда на Дон придет климатическая весна

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Ожидать весеннего тепла жителям Ростовской области придется до третьей декады марта.

#Погода

О наступлении не только природной, но и климатической весны можно говорить, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне +5°С в течение пяти дней, сообщает газета «Молот» со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.

В 2023 году климатическая весна наступила значительно раньше — уже в конце февраля. В этом году первый весенний месяц по температурному режиму ожидается выше нормы, а по количеству осадков – около и больше нормы, — приводит издание слова ведущего синоптика Ростгидромета Ольги Чупровой.

Первая декада марта, по прогнозам, будет относительно сухой. Лишь в ее середине в отдельных районах Ростовской области пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром возможны туманы. Температура воздуха в эти часы -3°…+2°С, по северу региона возможны заморозки до -7°С. В дневные часы от 0°С на севере до +8°С на юге.

Во второй декаде также возможны осадки: мокрый снег и дождь, в ночные часы не исключен и снег в целом по области.

Уже в третьей декаде ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0 до +5°С , днем — от +7°С до +12°С.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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