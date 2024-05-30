В России в оздоровительных лагерях отдохнут 5,3 миллиона детей

Детская оздоровительная кампания стартовала в России, не исключение и Ростовская область. На Дону функционируют 850 организаций отдыха, среди которых 29 загородных и санаторных лагерей. Также работает один палаточный лагерь.

Всего же по стране подрастающее поколение этим летом принимают почти 40 тысяч организаций. В том числе федеральные детские центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан», «Алые паруса».

Как отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, в оздоровительных лагерях отдохнут 5,3 миллионов детей.

Среди них – свыше 115 тысяч детей участников специальной военной операции. Также будет организован отдых и восстановление детей из новых российских регионов, – подчеркнул вице-премьер.

Ребята из новых регионов посетят лагеря в других субъектах Российской Федерации. Отдохнут в том числе на Черноморском побережье. Кроме того, каникулы они смогут провести и филиале федерального детского центра «Артек», который открылся в городе Бердянске Запорожской области.

Сейчас в стране ведётся активная работа по развитию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, отметил Дмитрий Чернышенко.

Федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению Президента и при поддержке Правительства и Совета Федерации. За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 млрд рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов.

В детских лагерях активно ведется и воспитательная работа. Например, серии проектов, посвященных отечественному кинематографу: «Всероссийские школьные кинопремьеры», «Киноуроки в школах России».

Фото пресс-служба Правительства РФ