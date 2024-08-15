В России создают условия для раскрытия потенциала молодежи

Государство и Росмолодежь при поддержке Президента создают максимальные условия для раскрытия потенциала российской молодежи.

Доля молодых людей в стране растет с каждым годом, с 2017-го – на 44%. Вместе с этим растет и поддержка, и возможности для самореализации. Ими могут пользоваться все молодые люди, чтобы получить качественное образование и устроиться на интересную работу, получить помощь при открытии своего дела или создании семьи.

Губернатор Ростовской области особое внимание уделяет работе с молодёжью, отмечая необходимость создания качественной инфраструктуры. Сейчас на Дону 180 молодёжных центров. В этом году в Ростове открылся новый круглогодичный молодёжный образовательный центр, а в конце июня – самый большой региональный молодежный центр #ДонМолодой.

Одни из главных принципов государственной молодежной политики – соавторство, открытый и честный диалог. Мнение и запросы молодых людей всегда учитываются при формировании направлений сферы. Так, с марта по апрель 2024 года россияне сами вносили предложения в разрабатываемый нацпроект «Молодежь и дети» через «Госуслуги».

Инициированный Президентом новый нацпроект продолжит лучшие традиции государственной политики в молодежной сфере и обеспечит становление нового поколения молодых людей, которые создадут будущее России.

Сегодня доля проактивной патриотически настроенной молодежи выросла на 4% по сравнению с прошлым годом. Доля молодежи, участвующей в проектах и программах, увеличилась на 5%. А по данным ВЦИОМ в 2023 году, 97% россиян доверяют волонтерам и считают, что они приносят пользу обществу, 75% — хотят, чтобы их дети и внуки стали добровольцами.

Молодежь постоянно доказывает свое лидерство и целеустремленность, регулярно одерживают победы в престижных проектах и грантовых конкурсах, активно участвует в форумах и фестивалях. Один из ярчайших примеров – Всемирный фестиваль молодежи. Он прошел с 1 по 7 марта 2024 года в «Сириусе» и объединил более 20 000 человек из 190 стран, в том числе 1 000 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Среди участников были молодые ученые, предприниматели, общественные, политические деятели, журналисты, спортсмены, работники культуры и искусства. На 55 площадках фестиваля провели более 12 000 мероприятий.

На Дону совсем недавно завершился форум «Работающая молодежь Юга». И сейчас регион готовится к грандиозному событию – форуму «Ростов». 9 сентября на Дон приедут 550 молодых аграриев со всей России. И впервые форум станет Всероссийским.

Фото donland.ru