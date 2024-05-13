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В России цели «Цифровой трансформации» перевыполнены

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Сейчас цифровая трансформация является одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года. И по ней уже достигнуты существенные результаты, отметил Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер обеспечил успешную реализацию поставленных президентом задач.

Новости Ростовской области

ИТ-отрасль развивается опережающими темпами. Её вклад в ВВП страны в 2023 году достиг почти 2%.

На Дону также продолжается цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы. По итогам прошлого года наш регион вошёл в пятерку лидеров.

Оценка субъектов осуществлялась по 17 показателям, из которых 11 нами уже полностью реализованы, — отметил заместитель губернатора Артём Хохлов.

Так, цели достигнуты среди долей: медицинских документов в электронном виде, выданных в МФЦ документов, количестве обращений за массовыми социально-значимыми услугами. Среди лидеров в «цифровой зрелости» — отрасль «Образование». Там показатели выполнены на 100%.

Эта работа позволяет сформировать технологические заделы и необходимую базу для перехода к нацпроекту «Экономика данных». А Дмитрий Чернышенко отметил, что сфокусирует внимание на развитии технологий искусственного интеллекта как драйвера ускоренного роста экономики страны.

Изображение от freepik

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новости Ростовская область цифровая трансформация
Таганрогская правда
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