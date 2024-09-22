В роще Таганрога начался сбор желудей под Петровским дубом

21 сентября в Таганроге начался сбор желудей под дубом Кириллом в роще «Дубки». Это положило начало акции, в рамках которой волонтеры собираются подготовить к высадке 10 тысяч деревьев.

Как сообщает на своей страничке ВК группа «Дубки — роща Петра и МОЯ!», урожай в этом году отличный – все желуди крупные и целые, а собирать их будут постепенно – по мере опадания.

В ближайшее время в роще «Дубки» откроется палатка, куда каждый желающий сможет сдать собранные у Петровского дуба Кирилла жёлуди. 5 тысяч саженцев волонтеры планируют посадить в «школке». По их словам, первые три года дубам необходимо расти очень кучно, чтобы они «держали строй», а затем их можно рассаживать.

Еще 5 тысяч желудей волонтеры собираются раздать участникам акции. Кстати, каждому собравшему 5 кг желудей подарят специальную коробку для стратификации желудей породы Петра I, которая даст 7-10 саженцев в марте 2025 года. Также будет прилагаться инструкция о том, как прорастить желудь и вырастить древо. Кроме того, всех участников проекта обещают добавить в информационный канал для консультаций по выращиванию. Впоследствии полученные саженцы можно будет высадить на своих территориях. А если такой возможности нет, то место предоставят в роще.

Напомним, что за всю историю рощи это будет уже четвёртая масштабная акция по посадке дубов.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошел субботник на улице Москатова.

Фото ВК «Дубки — роща Петра и МОЯ!»