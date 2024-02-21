В РОКБ расширили медпомощь пациентам с патологией сетчатки глаза

Это стало возможным благодаря новой офтальмологической аппаратуре, закупленной областным бюджетом.

Оснащение медучреждений области новейшим оборудованием позволяет увеличить число пациентов с заболеваниями, требующими высокотехнологического лечения.

Так, в два раза сократился лист ожидания амбулаторной лазерной коагуляции в Ростовской областной клинической больнице (РОКБ) благодаря введению в действие новых аппаратов, приобретенных за счет средств областного бюджета в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения». Об этом рассказал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Основная часть пациентов в данном случае — это люди, страдающие сахарным диабетом. За три с небольшим месяца после запуска нового оборудования в РОКБ офтальмологи приняли уже более 400 жителей региона.

Процедура на сетчатке глаза с использование аппаратов нового поколения с зеленым аргоновым лазером и дополненных целым рядом опций — максимально безопасна и безболезненна. Плюс новейшее оборудование обладает расширенными диагностическими функциями.

Таким образом, благодаря проведенному переоснащению в РОКБ появилась возможность существенно увеличить плановые объемы оказания данного вида медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, говорится в сообщении минздрава Ростовской области.

Фото: минздрав по РО