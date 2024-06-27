В роддоме Таганрога появилось новое оборудование

Родильный дом Таганрога приобрел новое оборудование, которое позволит оказывать помощь малышам на более высоком и современном уровне. Об этом сообщил глава городской администрации Андре Фатеев.

В нынешнем году Таганрог стал участником благотворительной акции «Мир без слез», проводимой банком ВТБ. Медучреждению был выдан денежный сертификат на сумму 4,5 млн рублей. На эти средства закуплено оборудование, в том числе и для перинатального центра роддома. 27 июня его осмотрели министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев и представители банка ВТБ.

«Ежегодно в таганрогском роддоме оказывается медицинская помощь более чем 1800 новорожденным. А благотворительная акция «Мир без слез» стала хорошим примером социальной ответственности бизнеса», — подчеркнул Андрей Фатеев.

Кстати, в 2019 году ВТБ уже вручал денежный сертификат на приобретение оборудования Детской городской больнице Таганрога. Стоит отметить, что в рамках благотворительной программы банк оказывает поддержку детским больницам по всей России уже 21 год.

Ранее мы сообщили, что летнюю площадку строят в Центре социального обслуживания Таганрога.

Иллюстрация скрин видео t.me/Fateev