В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога в рамках губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!» ведутся работы по благоустройству летней площадки.

На территории учреждения планируется создание парковой зоны. А также мест отдыха и реабилитации для граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями.

24 июня ход работ на объекте проинспектировали заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева и начальник УСЗН Таганрога Вера Котова.

Работники подрядной организации уже провели планировку земельного участка, обустроили ленточный железобетонный фундамент, кровлю, смонтировали металлоконструкции. Сейчас специалисты приступили к монтажу навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Все работы на объекте ведутся по графику.

Ранее мы сообщили, что в Таганроге ремонт фасада СКЦ «Приморский» завершат в ноябре.

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