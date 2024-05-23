В роддоме Таганрога открылся кабинет неонатального сопровождения новорожденных

В родильном доме Таганрога начал работать кабинет катамнестического наблюдения за новорожденными и запущена программа «Здоровый малыш», сообщает Минздрав региона.

Катамнестическое наблюдение – это медицинское сопровождение ребенка на первом году жизни. Оно включает в себя регулярный осмотр малыша педиатром, неонатологом, неврологом, хирургом, дерматологом. А также обучение молодых мамочек навыкам грудного вскармливания, консультацию по вопросам ухода, контроль физического развития малышей, лабораторный контроль, УЗИ, массаж и амбулаторное лечение.

По медицинским показаниям новорожденным назначается госпитализация в отделение патологии или в дневной стационар роддома, — уточняется в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что за последнюю неделю в областном перинатальном центре Дона появились на свет десять двоен и одна тройня. Сейчас все малыши и мамы готовятся к выписке

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