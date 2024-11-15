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В районе таганрогской Богудонии восстановлено освещение

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Депутат городской Думы Таганрога по 1-му округу Николай Московченко помог в восстановлении уличного освещения в районе Богудонии.

Благоустройство

По этому вопросу во время предвыборной кампании к нему обращались жители пер. Овражного, 2а и ул. Крепость 3-я группа, 2а.

Как выяснил депутат, по первому адресу освещение отсутствовало как таковое, а по второму светильникам требовался ремонт. После обращения депутата в МКУ «Благоустройство» все необходимые работы были выполнены, уличное освещение по двум адресам теперь функционирует исправно.

«Для Богудонии проблема с уличным освещением является очень актуальной, – комментирует Николай Московченко. – Спасибо МКУ «Благоустройство» за решение вопроса, волновавшего жителей этого района».

Источник: городская Дума Таганрога

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Богудония городская Дума депутаты наказы избирателей уличное освещение
Таганрогская правда
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