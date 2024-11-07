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Депутат гордумы Таганрога передал музыкальной школе новые инструменты

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Депутат городской Думы по 1-му округу Николай Московченко совместно с группой компаний «Строй Город» приобрели и передали Таганрогской детской музыкальной школе имени П.И. Чайковского оркестровые тарелки и корсет для маршевого барабана.

Новости Таганрога

Благодаря этому юные таганрожцы теперь смогут принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Виват, музыкант!». Конкурс проводится Ассоциацией духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова», его победителям и призерам в качестве поощрения выделяются путёвки во всероссийские детские центры «Артек» и «Орлёнок».

«Наша музыкальная школа имени Чайковского входит в восьмерку лучших музыкальных школ России, – отметил Николай Московченко. – Надеюсь, новые инструменты помогут завоевать ещё больше призов и наград на всероссийских и международных конкурсах».

Источник: городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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