На административной границе Ростовской области и ДНР в пункте пропуска Весело-Вознесенка начала работать автоматизированная система управления очередью грузовых автомобилей, сообщает региональный Минтранс.

Теперь на трассе М-14, проходящей по территории новых регионов (от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь, до Джанкоя), в районе Новоазовска установлено электронное табло, которое информирует водителей грузового транспорта о загруженности пункта пропуска в текущем режиме организации очереди.

При небольшом трафике на табло выводится информация «проезд грузового транспорта осуществляется в порядке живой очереди». Если транспорта скопилось много, на электронное табло выводится информация о его перенаправлении на стоянки — две специальные парковочные площадки (площадка емкостью 75 мест находится в 12 км от пункта пропуска, площадка на 150 мест в 4 км). Информация на табло позволяет водителям выбрать зону ожидания. Каждая стоянка оснащена автоматическими шлагбаумами с видеодетекторами, камерами видеонаблюдения и табло оповещения водителей.

Новая система позволяет выполнять автоматическую постановку транспортного средства в очередь, благодаря видеодетектору, фиксирующему номер транспортного средства при заезде на площадку. Ход движения очереди контролируется системой и отображается на табло. Также за ходом движения очереди можно следить через интернет-портал и подключить СМС-уведомление.

Фото mindortrans.donland.ru