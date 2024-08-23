В Пролетарске загорелось несколько жилых домов

Новые загорания не связаны с пожаром на нефтебазе, сообщают областные власти.

В Пролетарске ростовской области вновь случилось ЧП. Загорелось несколько жилых домов. Причина — ландшафтный пожар, загорелся камыш, и огонь из-за сильного ветра распространился на строения.

Огнем охвачено три здания. На месте работают 37 специалистов и 23 единицы техники, сообщает МЧС по региону.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Телеграм-канале написал, что «это возгорание не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе, очаги находятся друг от друга на расстоянии в 5 км».

Фото: скрин видео МЧС по РО