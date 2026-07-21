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Сотрудники ГИМС провели профилактический рейд на пляжах Таганрога

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Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Ростовской области провели профилактический рейд на городских пляжах, а также патрулирование акватории Таганрогского залива.

Город

Инспекторы напомнили отдыхающим, что купаться можно только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Взрослым объяснили, почему нельзя оставлять детей у воды без присмотра даже на несколько минут, а детворе рассказали о правилах безопасного поведения во время купания и вручили памятки для изучения вместе с родителями.

Специалисты также предупредили, что опасно заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах, устраивать игры с захватами в воде и купаться в состоянии алкогольного опьянения.

«Даже опытный пловец может оказаться в опасной ситуации, если переоценит свои силы», — отметили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Одновременно в акватории Таганрогского залива проходил рейд по выявлению нарушений среди судоводителей. Инспекторы проверяли соблюдение требований безопасности, наличие необходимых документов и спасательных жилетов. В этот раз нарушителей выявлено не было.

В МЧС напоминают: безопасный отдых складывается из простых правил. Выбирайте только разрешенные места для купания, следите за детьми, надевайте спасательный жилет во время прогулок на маломерных судах и не рискуйте ради нескольких минут экстрима.

Добавим, что с начала купального сезона в Ростовской области утонули 22 человека, в том числе трое несовершеннолетних. Большинство несчастных случаев происходит в местах, запрещенных для купания.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге на пляже «Елисеевский» спасли тонувшую бабушку с внуком и пятерых подростков.

Фото: ГУ МЧС России по РО

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Таганрогская правда

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