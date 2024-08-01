На территории Ростовской области нынешним летом работает 814 пришкольных лагерей, в которых отдохнет более 47 тысяч детей. Со всеми воспитанниками регулярно проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма, сообщает официальный портал донского правительства.

К примеру, белокалитвинские спасатели и представители Всероссийского добровольного пожарного общества напомнили ребятам о правилах безопасности дома и на природе. Для девчонок и мальчишек провели экскурсию по территории пожарной части. Им рассказали, как пользоваться огнетушителем и действовать в экстремальных ситуациях. А на пляже ребята закрепили знания о правилах поведения на воде и научились оказывать первую помощь. Всего в пришкольных лагерях Дона уже проведено 1215 подобных мероприятий.

Во время летних каникул вопросы обеспечения безопасности, сохранности жизни и здоровья детей находятся на особом контроле регионального Минобразования.

«Мы ведем профилактическую работу по нескольким направлениям. Это инфраструктура образовательных организаций, взаимодействие с детьми, их родителями, педагогическими коллективами. В каждом образовательном учреждении реализуется комплекс мер, необходимый для обеспечения безопасных условий отдыха детей и их оздоровления», – рассказал первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Сергей Анищенков.

В образовательных учреждениях проводятся обязательные инструктажи и размещены тематические памятки. Информирование детей и родителей ведется через официальные сайты учебных организаций, соцсети и мессенджеры. С ребятами проводятся регулярные уроки безопасности, в которых принимают участие сотрудники регионального ГУ МЧС, местного отделения Российского союза спасателей, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и общественной организации «Молодые медики Дона».

Фото donland.ru