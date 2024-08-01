Главная » #Безопасность

В пришкольных лагерях Ростовской области проводятся уроки безопасности

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

На территории Ростовской области нынешним летом работает 814 пришкольных лагерей, в которых отдохнет более 47 тысяч детей. Со всеми воспитанниками регулярно проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма, сообщает официальный портал донского правительства.  

#Безопасность

К примеру, белокалитвинские спасатели и представители Всероссийского добровольного пожарного общества  напомнили ребятам о правилах безопасности дома и на природе. Для девчонок и мальчишек провели экскурсию по территории пожарной части. Им рассказали, как пользоваться огнетушителем и действовать в экстремальных ситуациях. А на пляже ребята закрепили знания о правилах поведения на воде и научились оказывать первую помощь. Всего в пришкольных лагерях Дона уже проведено 1215 подобных мероприятий.

Во время летних каникул вопросы обеспечения безопасности, сохранности жизни и здоровья детей находятся на особом контроле регионального Минобразования.

«Мы ведем профилактическую работу по нескольким направлениям. Это инфраструктура образовательных организаций, взаимодействие с детьми, их родителями, педагогическими коллективами. В каждом образовательном учреждении реализуется комплекс мер, необходимый для обеспечения безопасных условий отдыха детей и их оздоровления», – рассказал первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Сергей Анищенков.

В образовательных учреждениях проводятся обязательные инструктажи и размещены тематические памятки. Информирование детей и родителей ведется через официальные сайты учебных организаций, соцсети и мессенджеры. С ребятами проводятся регулярные уроки безопасности, в которых принимают участие сотрудники регионального ГУ МЧС, местного отделения  Российского союза спасателей, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и общественной организации «Молодые медики Дона».

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность дети новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru