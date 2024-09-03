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В Приазовских степях биологи обнаружили новые виды стрекоз

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Новые виды стрекоз поселились в Приазовской степи. Их обнаружили ученые Донецкого ботанического сада, которые возобновили исследования флоры и фауны после десятилетнего перерыва. Об этом сообщает телеграм-канал Минобрнауки России.

#Экология

На одном из эталонных участков заповедника биологи обнаружили изменения в составе и структуре комплекса насекомых. Оказалось, что за это время там появились новые виды, которые успели натурализоваться как в степных, так и водных экосистемах.

«Фауна пополнилась как минимум двумя видами стрекоз. Линдения четырехлистная (Lindenia tetraphylla), отмеченная ранее в виде единичной находки, стала обычным видом. К ней добавился еще один новый вид — селисия черная (Selysiothemis nigra)», — пишет источник.

Исследование проводится в рамках крупного научного проекта «Южный вектор национальной безопасности в условиях геополитических и климатических вызовов» при финансовой поддержке Минобрнауки России.

Ранее мы рассказали, что цианобактерии окрасили в розовый цвет воду в канале поселка Красный сад.

Фото телеграм-канал Минобрнауки России

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Таганрогская правда
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