27 июня для прохождения срочной службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля отправились 25 ребят из Ростовской области, сообщает официальный портал Ростовской области.

Это жители Ростова, Таганрога, Азова, Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Шахт, Зерноградского, Константиновского, Красносулинского, Куйбышевского, Миллеровского, Сальского, Семикаракорского и Орловского районов.

Юноши прошли тщательный отбор на конкурсной основе, профессиональное и психологическое тестирование и углубленное медицинское обследование. Особое внимание уделялось физическим данным: каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см.

Напомним, весенний призыв 2024 года стартовал 1 апреля. Отправка призывников в воинские части завершится к 15 июля, Вооруженные силы РФ пополнят порядка пяти тысяч донских призывников.

Фото donland.ru