Главная » Новости Ростовской области

В Президентский полк отправились служить 25 донских призывников

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

27 июня для прохождения срочной службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля отправились 25 ребят из Ростовской области, сообщает официальный портал Ростовской области.

Новости Ростовской области

Это жители Ростова, Таганрога, Азова, Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Шахт, Зерноградского, Константиновского, Красносулинского, Куйбышевского, Миллеровского, Сальского, Семикаракорского и Орловского районов.

Юноши прошли тщательный отбор на конкурсной основе, профессиональное и психологическое тестирование и углубленное медицинское обследование. Особое внимание уделялось физическим данным: каждый кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см.

Напомним, весенний призыв 2024 года стартовал 1 апреля. Отправка призывников в воинские части завершится к 15 июля, Вооруженные силы РФ пополнят порядка пяти тысяч донских призывников.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ВС РФ новости призыв Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru