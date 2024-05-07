В порту Азова у капитана судна нашли более 45 тысяч долларов

В Ростовской области таможенники совместно с пограничниками в каюте капитана корабля, прибывшего из Туниса, обнаружили 46 900 долларов США.

Корабль прибыл в Азов из порта Сус. Деньги были найдены в сейфе 49-летнего капитана судна – гражданина России.

Сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенных к ввозу без декларирования составила 36 900 долларов США, — сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о незаконном перемещение наличных денежных средств в крупном размере. Ему грозит крупный штраф либо ограничение свободы на срок до двух лет. Обнаруженная валюта изъята до решения суда.

Как уточнили в пресс-службе, без декларации в Россию можно ввезти единовременно до 10 тысяч долларов США наличными.

Фото yutu.customs.gov.ru