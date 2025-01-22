В Таганроге начальником ГУ МВД по Ростовской области назначено проведение служебной проверки после опубликованной в сетевом издании «Блокнот» видеозаписи. На ней местная жительница рассказывает о бездействии сотрудников полиции, которые не принимают никаких мер после ее заявления о нападении неизвестного мужчины.

Таганроженка Ольга рассказала, как в июле прошлого года возле подъезда на нее напал неизвестный мужчина и сильно ударил по голове. После этого женщина попала в больницу с сотрясением мозга, затем долго находилась на больничном. Сразу же после инцидента она написала заявление в полицию, потом еще не раз обращалась в УМВД Таганрога и прокуратуру. Но результата нет до сих пор. Таганроженка даже призналась, что уже сама установила личность правонарушителя и хочет, чтобы он был привлечен к ответу.

«Начальником ГУ МВД России по Ростовской области назначено проведение служебной проверки по факту опубликованной в сети информации о непринятии должных мер сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по городу Таганрогу по заявлению местной жительницы», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в своем telegram-канале.

Уточняется, что в ходе проверки сотрудниками главного управления будет дана оценка принятым по заявлению действиям сотрудников территориального отдела полиции и принятым мерам реагирования руководством УМВД России по городу Таганрогу. А также решен вопрос об их привлечении к дисциплинарной ответственности.

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