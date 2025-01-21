В Таганроге сотрудники банка уберегли пенсионера от «развода» мошенников

Мужчина пришел в одно из отделений Сбера, чтобы получить наличными миллион рублей якобы на покупку автомобиля.

«Ранее банк заблокировал перевод его сбережений как подозрительную транзакцию», — сообщает пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк.

Обдумать решение о снятии средств и прийти на следующий день он отказался, аргументируя это тем, что сумма нужна срочно. Сотрудники офиса увидели беспокойство мужчины и заподозрили попытку мошенничества.

При совместной работе полиции и службы безопасности Сбера выяснилось, что незадолго до прихода в банк мужчине поступали звонки от мошенников, которые представлялись членами одной из ветеранских организаций и сотрудниками силовых структур. Они по очереди убеждали таганрожца, что с его счёта пытаются снять деньги. Пенсионера уговаривали перевести средства на якобы «безопасный» счёт. Преступление удалось предотвратить, деньги клиента были сохранены.

Благодаря эффективной антифрод-системе и бдительности сотрудников банка в 2024 году Сбер помог жителям Ростовской области уберечь от мошенников 1,2 млрд рублей.

«Мошенники все время ищут новые способы обмана граждан и часто используют методы психологической манипуляции для реализации своих схем. Чтобы противостоять киберпреступникам, мы постоянно совершенствуем наши системы защиты и тесно сотрудничаем с правоохранительными органами. Сотрудники Сбера владеют необходимыми знаниями, чтобы выявить признаки воздействия третьих лиц и помочь предотвратить хищения. И это даёт свои результаты», — отмечает управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

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