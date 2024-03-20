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В парке Аксая балка качели упала на 5-летнюю девочку

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело после того, как на детской площадке 5-летняя девочка получила травму. На ребенка упала балка одной из качелей, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось 18 марта в Аксае. Девочка каталась на детской качалке-балансире в городском парке. В этот момент произошел обрыв балки, которая упала на ребенка. С телесными повреждениями малышка была  госпитализирована в  больницу.

Следователем осмотрели место происшествия, изъяли документацию, назначили проведение необходимых экспертиз. По результатам предварительной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ  — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ведется расследование.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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