В парке Аксая балка качели упала на 5-летнюю девочку

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после того, как на детской площадке 5-летняя девочка получила травму. На ребенка упала балка одной из качелей, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Происшествие случилось 18 марта в Аксае. Девочка каталась на детской качалке-балансире в городском парке. В этот момент произошел обрыв балки, которая упала на ребенка. С телесными повреждениями малышка была госпитализирована в больницу.

Следователем осмотрели место происшествия, изъяли документацию, назначили проведение необходимых экспертиз. По результатам предварительной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ведется расследование.

Фото rostov.sledcom.ru