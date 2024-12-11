Главная » Культура

В парке 300-летия Таганрога появились баннеры с новогодними рисунками

На чтение 1 мин Просмотров 56 Опубликовано

На аллее парка 300-летия Таганрога на днях открылась новогодняя баннерная выставка «Время сказочных историй».

Культура

Это совместный проект детской художественной школы им. С.И. Блонской и городского парка. В выставке участвуют работы 20 юных художников в возрасте от 7 до 16 лет. Глядя на эти рисунки жители Таганрога могут окунуться в новогодний мир фантазий и чудес.

«Мы очень рады, что своим творчеством добавим новогоднего настроения жителям города!», — написала администрация художественной школы на своей страничке ВК.

Вставка будет работать до 20 января.

Ранее мы рассказали, что любимые сказки можно посмотреть в таганрогском Театре теней.

Фото ВК Детской художественная школа им. С.И. Блонской

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выставка новости парк 300-летия Таганрога Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru