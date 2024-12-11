На аллее парка 300-летия Таганрога на днях открылась новогодняя баннерная выставка «Время сказочных историй».

Это совместный проект детской художественной школы им. С.И. Блонской и городского парка. В выставке участвуют работы 20 юных художников в возрасте от 7 до 16 лет. Глядя на эти рисунки жители Таганрога могут окунуться в новогодний мир фантазий и чудес.

«Мы очень рады, что своим творчеством добавим новогоднего настроения жителям города!», — написала администрация художественной школы на своей страничке ВК.

Вставка будет работать до 20 января.

Ранее мы рассказали, что любимые сказки можно посмотреть в таганрогском Театре теней.

Фото ВК Детской художественная школа им. С.И. Блонской