Любимые разными поколениями сказки можно посмотреть в таганрогском Театре теней

Спектакли по четырем популярным сказкам покажет накануне новогодних праздников Театр теней Таганрогского художественного музея.

«Каждый год в конце декабря к нам приходит волшебный, загадочный и удивительный праздник — Новый год! Он несёт радость, веселье всем: и взрослым, и детям. И в преддверии новогодних праздников Таганрогский художественный музей дарит всем желающим самые чудесные сказки, которые оживают в Театре теней», — сообщили в ТХМ.

В музее также рассказали, почему обязательно стоит прийти на спектакли Театра теней.

Театр теней — это всегда творчество. Юный зритель сам «дорисовывает» детали силуэтных персонажей в своём воображении. Учится визуализировать историю. Таинственное и необычное зрелище увлекает ребёнка. А еще Театр теней помогает победить детский страх темноты, ведь полумрак зала будет ассоциироваться с волшебной сказкой.

Расписание спектаклей:

​​​​14 декабря, 11.00 — «Дед Мороз и лето»; 12.00 — «Снежная Королева»;

15 декабря, 10.00 — «12 месяцев»; 11.00 — «Щелкунчик и Мышиный король»;

21 декабря 10.00 — «12 месяцев»; 11.00 — «Щелкунчик и Мышиный король»;

22 декабря 10.00 — «Снежная Королева»; 11.00 — «Дед Мороз и лето».

Адрес: ул. Александровская, 56, телефон для предварительной записи: 8 (8634) 38-31-70.

Фото ТХМ (из архива)