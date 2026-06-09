Выставка к 150-летию первой библиотеки Таганрога переехала на улицу Свободы

Кольцевая выставка «150 лет в истории: шаг за шагом», приуроченная к юбилею первой общественной библиотеки Таганрога, сменила адрес — экспозиция переехала в модельную юношескую библиотеку-филиал № 9, расположенную на улице Свободы, 29.

Эта выставка – настоящая летопись Чеховской библиотеки с момента её создания в 1876 году. И, что особенно ценно, она находит живой отклик у молодой аудитории. Школьники и студенты с интересом рассматривают архивные документы и старинные фотографии, открывая для себя неизвестные страницы истории родного города.

Особое внимание посетителей привлекают факты, связанные с Антоном Павловичем Чеховым. Для многих становится настоящим открытием, что великий писатель был не просто читателем, но и активным попечителем библиотеки, заботившимся о её развитии.

«Обычно история в учебниках кажется чем-то далеким и сухим. А здесь всё по-настоящему: старые фотографии, документы. Понимаешь, что 150 лет назад молодые люди так же, как и мы, искали здесь знания и вдохновение», – отмечает Дмитрий, один из читателей.

Гармоничным визуальным дополнением к выставке стали графические работы заслуженного художника РФ Николая Полюшенко. Его произведения, бережно воссоздающие облик чеховского Таганрога, помогают лучше почувствовать атмосферу той эпохи.

Выставка будет работать до конца месяца. Приглашаем всех желающих прикоснуться к истории библиотеки, которая уже полтора века остаётся центром притяжения для читателей.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге школьники «оживили» 16 картин из ведущих музеев России и мира.

Елена СМИРНОВА

Фото Марины Мамченко