В отношении замгубернатора Ростовской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

Стали известны подробности задержания заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Напомним, чиновник был задержан силовиками 17 февраля.

В пресс-службе УФСБ России по Ростовской области сообщили, что «выявлена и пресечена противоправная деятельность Константина Рачаловского, причастного к превышению должностных полномочий в ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Речь идет о незаконном выделении средств государственной поддержки сельхозпредприятиям.

Оперативниками установлено, что замгубернатора обладал информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий.

«Осознавая незаконность выделения средств господдержки, Рачаловский дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены».

В отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

Фото: Telegram-канал Константина Рачаловского