В ОКДЦ можно получить бесплатные заочные консультации по урологическим заболеваниям

Направить врачам областного консультативно-диагностического центра медицинские документы для первичного изучения жители Дона могут, если по месту жительства пациенту рекомендовано оперативное лечение, сообщает портал донского правительства.

Как получить консультацию? Необходимо самостоятельно передать выписку и результаты обследований врачам ОКДЦ. Делается это через «Личный кабинет» на сайте лечебного учреждения в разделе «Заочные консультации».

Медицинские документы будут изучены, специалисты рассмотрят целесообразность очной консультации и последующей операции по полису ОМС. При положительном решении с пациентом свяжутся и согласуют время консультативного приема в ОКДЦ.

«Это совершенно новое направление в системе здравоохранения региона. Людям не нужно приезжать со своими документами, все производится в электронном формате», — говорит главный врач ОКДЦ Дмитрий Бурцев.

Отметим, что заочные консультации осуществляются для отбора на хирургическое лечение по урологическому профилю. Список заболеваний, с которыми можно обратиться для получения консультации, доступен здесь.

Фото: donland.ru