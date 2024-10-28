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В ОКДЦ можно получить бесплатные заочные консультации по урологическим заболеваниям

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Направить врачам областного консультативно-диагностического центра медицинские документы для первичного изучения жители Дона могут, если по месту жительства пациенту рекомендовано оперативное лечение, сообщает портал донского правительства.

#Здоровье

Как получить консультацию? Необходимо самостоятельно передать выписку и результаты обследований врачам ОКДЦ. Делается это через «Личный кабинет» на сайте лечебного учреждения в разделе «Заочные консультации».

Медицинские документы будут изучены, специалисты рассмотрят целесообразность очной консультации и последующей операции по полису ОМС. При положительном решении с пациентом свяжутся и согласуют время консультативного приема в ОКДЦ.

«Это совершенно новое направление в системе здравоохранения региона. Людям не нужно приезжать со своими документами, все производится в электронном формате», — говорит главный врач ОКДЦ Дмитрий Бурцев.

Отметим, что заочные консультации осуществляются для отбора на хирургическое лечение по урологическому профилю. Список заболеваний, с которыми можно обратиться для получения консультации, доступен здесь.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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