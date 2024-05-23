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В образовательных учреждениях Ростовской области прошли антитеррористические учения

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Накануне старта экзаменационных периодов в школах, колледжах и техникумах Ростовской области прошли Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе.

Новости Ростовской области

В процессе учений с работниками и учениками отрабатывали два сценария: вооруженное нападение и обнаружение взрывного устройства. Учения проведены совместно с Минобром Ростовской области, МЧС России, МВД России и Росгвардией.

Учения антитеррористической направленности необходимы, чтобы закрепить и усовершенствовать навыки правильных действий, от которых в критической ситуации будут зависеть жизнь и здоровье детей и взрослых, – рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.

В 2024 году профилактические учения в образовательных организациях Дона проводятся во второй раз. В марте проверяли работу пожарных и охранных сигнализаций, систем видеонаблюдения, металлодетекторов, оповещения об эвакуации при ЧС и пожаре, сообщается на портале донского правительства.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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