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В обновленный горДК Таганрога закупят новые музинструменты и мебель

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Общая сумма на новое оборудование составляет более 22,6 млн рублей.

Город

Губернатор Ростовской области Василий Голубев своим распоряжением выделяет 22,6 млн рублей из резервного фонда правительства на оснащение таганрогского Дома культуры. Речь идет о закупке музыкальных инструментов, оргтехники, кресел зрительного зала и др.

Новое оборудование появится в обновленном здании горДК после завершения в нем капитального ремонта, в ходе которого были заменены системы электроснабжения и отопления, сценическое оборудование, создана современная система вентиляции и кондиционирования, выполнены различные общестроительные работы.

Здание горДК построено в конце XIX века. Реконструкция была проведена в 60-х годах, и с тех пор до настоящего времени на объекте основательного ремонта не было.

Городской Дома культуры – основная площадка для проведения культурно-массовых мероприятий в Таганроге, здесь работает 58 клубных формирований, в которых занимаются 1,4 тысячи человек, звания «народный» и «образцовый» имеют восемь творческих коллективов, сообщает официальный портал правительства РО.

Фото: donland.ru

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#ГорДК #новости #Таганрог
Таганрогская правда
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