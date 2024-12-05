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В ноябре донские волонтеры занимались поиском 77 пропавших людей

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В Ростовской области в ноябре пропало более 70 человек. Об этом сообщил на своей страничке ВК поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».  

Новости Ростовской области

Всего за минувший месяц к волонтерам отряда поступило  77 заявок на поиск пропавших людей, шесть из них остаются неподтвержденными.

Что касается остальных, то из общего числа 41 человека удалось найти живым. Трое, к сожалению, были обнаружены мертвыми. 17 человек были дезориентированы, волонтеры оказали им первую помощь, разыскали родных и вернули домой.

Еще 8 жителей донского региона до сих пор не найдены. Их поиски продолжаются. Волонтеры  распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.

Ранее мы рассказали, что жителя Таганрога избили и ограбили по пути на работу.

Фото ВК «ЛизаАлерт». 

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ЛизаАлерт новости пропавшие люди Ростовская область
Таганрогская правда
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