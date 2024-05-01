Главная » #В мире

В Новочеркасске прошел первый международный сход казаков

На чтение 2 мин Просмотров 68 Опубликовано

Участие в онлайн-сходе «Слава Богу – мы казаки» приняли представители казачества из Беларуси, Болгарии, Чехии, Словакии, Черногории, Австрии, Сербии, сообщает Южная служба новостей.

#В мире

Подготовка к мероприятию шла давно, но после трагических событий в «Крокус Сити Холле» организаторы приняли решение рассказать о борьбе казачьих объединений в контексте антифашистской позиции.

Всплыло множество проблем в разных странах. Особенно по отношению к казачеству… В Бельгии была большая казачья организация, а сейчас только два человека. Болгары нас очень огорчили, когда рассказали, что их небольшому объединению приходится в одиночку защищать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша», который пытаются осквернять, – рассказала Любовь Корсакова, войсковой старшина Союза казаков Дона.

Одна из основных целей схода – объединить казаков, которые живут в странах, где ущемляют казачьи объединения и продвигают фашистские идеи.

Объединение помогает не только в борьбе с фашизмом, но и решать, казалось бы, трудновыполнимые в рамках одной страны задачи. Войсковой старшина поделилась историей, как представители Словакии обнаружили останки погибших советских солдат, потомки которых проживают на территории России.

Они просили о помощи, потому что нашли погибших, нашли данные, а сделать с территории Словакии ничего не могут. И в Германии то же самое, и в Болгарии, ведь и эти территории Красная армия освобождала от фашистов, – пояснила она.

На мероприятии участники подписали соглашения о сотрудничестве, обмене информацией по культуре, образованию, патриотическим акциям и защите памятников. В будущем к участию хотят привлечь больше стран.

Следующее подобное мероприятие состоится в Ростове-на-Дону.

По материалам ИА «Дон 24», фото из архива (ГКО «Таганрогское» )

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
казаки новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru