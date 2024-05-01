В Новочеркасске прошел первый международный сход казаков

Участие в онлайн-сходе «Слава Богу – мы казаки» приняли представители казачества из Беларуси, Болгарии, Чехии, Словакии, Черногории, Австрии, Сербии, сообщает Южная служба новостей.

Подготовка к мероприятию шла давно, но после трагических событий в «Крокус Сити Холле» организаторы приняли решение рассказать о борьбе казачьих объединений в контексте антифашистской позиции.

Всплыло множество проблем в разных странах. Особенно по отношению к казачеству… В Бельгии была большая казачья организация, а сейчас только два человека. Болгары нас очень огорчили, когда рассказали, что их небольшому объединению приходится в одиночку защищать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша», который пытаются осквернять, – рассказала Любовь Корсакова, войсковой старшина Союза казаков Дона.

Одна из основных целей схода – объединить казаков, которые живут в странах, где ущемляют казачьи объединения и продвигают фашистские идеи.

Объединение помогает не только в борьбе с фашизмом, но и решать, казалось бы, трудновыполнимые в рамках одной страны задачи. Войсковой старшина поделилась историей, как представители Словакии обнаружили останки погибших советских солдат, потомки которых проживают на территории России.

Они просили о помощи, потому что нашли погибших, нашли данные, а сделать с территории Словакии ничего не могут. И в Германии то же самое, и в Болгарии, ведь и эти территории Красная армия освобождала от фашистов, – пояснила она.

На мероприятии участники подписали соглашения о сотрудничестве, обмене информацией по культуре, образованию, патриотическим акциям и защите памятников. В будущем к участию хотят привлечь больше стран.

Следующее подобное мероприятие состоится в Ростове-на-Дону.

По материалам ИА «Дон 24», фото из архива (ГКО «Таганрогское» )