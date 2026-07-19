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В ночном ДТП на Р-280 под Таганрогом три человека погибли, четверо пострадали

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В Неклиновском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека, четверо получили травмы различной степени тяжести.

Новости Таганрога

Авария случилась 19 июля около двух часов ночи на 102-м километре автодороги Р-280 «Новороссия», в зоне проведения дорожных работ.

По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado при движении со стороны Ростова-на-Дону в сторону Мариуполя не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено временной разметкой. Там он столкнулся с автомобилем «Лада Приора», которым управлял 46-летний мужчина. После удара обе машины съехали в левый по ходу движения кювет.

«В результате аварии водитель «Лада Приора» и 29-летний пассажир Toyota погибли на месте. Еще один пассажир внедорожника — 51 лет — скончался в карете скорой помощи. Водитель и три пассажира Land Cruiser — 51, 63 и 30 лет получили травмы», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию, не отвлекаться за рулем и не превышать скорость.

Ранее мы рассказывали о том, что 17 июля под Таганрогом в ДТП с участием трех автомобилей пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

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Госавтоинспекция ДТП смертельная авария трасса Новороссия
Таганрогская правда

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