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Под Таганрогом в ДТП с участием трех автомобилей пострадали восемь человек, в том числе ребенок

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Двоих пострадавших из перевернувшегося авто пришлось деблокировать спасателям.

Новости Таганрога

Под Таганрогом, в Неклиновском районе произошла авария с участием трех машин, в которой пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в ДПЧС Ростовской области.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry, двигаясь по крайней правой полосе, решил развернуться. Не убедившись в безопасности маневра, он столкнулся с автомобилем Kia, ударив его в бок. От удара Kia отбросило на стоявшую на разворотной полосе LADA Granta.

На место оперативно прибыли спасатели Синявского поисково-спасательного отряда. Они оказали помощь пострадавшим и деблокировали двух человек из перевернувшейся LADA Granta.

В результате ДТП двое пострадавших были госпитализированы. Еще шесть человек, включая ребенка, после осмотра медиками от госпитализации отказались.

Фото: ДПЧС РО

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

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