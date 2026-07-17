Под Таганрогом в ДТП с участием трех автомобилей пострадали восемь человек, в том числе ребенок

Двоих пострадавших из перевернувшегося авто пришлось деблокировать спасателям.

Под Таганрогом, в Неклиновском районе произошла авария с участием трех машин, в которой пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в ДПЧС Ростовской области.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry, двигаясь по крайней правой полосе, решил развернуться. Не убедившись в безопасности маневра, он столкнулся с автомобилем Kia, ударив его в бок. От удара Kia отбросило на стоявшую на разворотной полосе LADA Granta.

На место оперативно прибыли спасатели Синявского поисково-спасательного отряда. Они оказали помощь пострадавшим и деблокировали двух человек из перевернувшейся LADA Granta.

В результате ДТП двое пострадавших были госпитализированы. Еще шесть человек, включая ребенка, после осмотра медиками от госпитализации отказались.

Фото: ДПЧС РО