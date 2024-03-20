В нескольких территориях Дона объявлен противопожарный сезон

Группировка сил и средств тушения лестных пожаров увеличена на 14%.

На территории нескольких районов Ростовской области со среды, 20 марта, объявлен пожароопасный сезон. Речь идет о территориях Боковского, Верхнедонского, Донецкого, Зимовниковского, Каменского, Кашарского, Обливского, Ремонтненского, Селивановского, Тарасовского, Чертковского, Шолоховского лесничеств.

В сообщении минприроды региона говорится, что ранее пожароопасный сезон был объявлен на территории Мартыновского, Романовского Сальского, Семикаракорского, Усть-Донецкого и Шахтинского лесничеств.

Группировка сил и средств для тушения лесных пожаров и ликвидации ЧС увеличена на 14% по сравнению с прошлым годом, К тушению лесных пожаров в Ростовской области могут привлекаться 3433 человека, 1080 единиц техники, 7839 единиц противопожарного оборудования и инвентаря. В период с 25 по 29 марта во всех 18 лесничествах Дона пройдут пожарно-тактические учения.

Меры по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров обсудили сегодня, 20 марта, на заседании правительства области под председательством губернатора Василия Голубева, сообщает пресс-служба правительство региона.

Основная цель – профилактика и недопущение лесных пожаров. По информации минприроды области, начиная с 2018 года, выгорело около пяти тысяч гектаров лесного фонда, а высажено с 2019 года около восьми тысяч гектаров молодого леса.

«Задача – не терять, а высаживать леса. Важно не допускать лесных и ландшафтных пожаров, и вместе с тем активно наращивать территории, засаженные лесами. До 1 мая в муниципалитетах необходимо окончательно навести порядок – убрать упавшие деревья после льда и гололёда. Отдельный вопрос – навести порядок в лесополосах», — цитирует пресс-служба главу региона.

Власти напоминают жителям Дона, что если вы заметили возгорание в лесу, необходимо незамедлительно сообщить об этом работникам лесоохраны по телефону 8-800-100-94-00 или по телефону 112.

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Фото: donland.ru