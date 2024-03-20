Главная » Новости Ростовской области

В нескольких территориях Дона объявлен противопожарный сезон

На чтение 2 мин Просмотров 14 Опубликовано

Группировка сил и средств тушения лестных пожаров увеличена на 14%.

Новости Ростовской области

На территории нескольких районов Ростовской области со среды, 20 марта, объявлен пожароопасный сезон. Речь идет о территориях Боковского, Верхнедонского, Донецкого, Зимовниковского, Каменского, Кашарского, Обливского, Ремонтненского, Селивановского, Тарасовского, Чертковского, Шолоховского лесничеств.

В сообщении минприроды региона говорится, что ранее пожароопасный сезон был объявлен на территории Мартыновского, Романовского Сальского, Семикаракорского, Усть-Донецкого и Шахтинского лесничеств.

Группировка сил и средств для тушения лесных пожаров и ликвидации ЧС увеличена на 14% по сравнению с прошлым годом, К тушению лесных пожаров в Ростовской области могут привлекаться 3433 человека, 1080 единиц техники, 7839 единиц противопожарного оборудования и инвентаря. В период с 25 по 29 марта во всех 18 лесничествах Дона пройдут пожарно-тактические учения.

Меры по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров обсудили сегодня, 20 марта, на заседании правительства области под председательством губернатора Василия Голубева, сообщает пресс-служба правительство региона.

Основная цель – профилактика и недопущение лесных пожаров. По информации минприроды области, начиная с 2018 года, выгорело около пяти тысяч гектаров лесного фонда, а высажено с 2019 года около восьми тысяч гектаров молодого леса.

«Задача – не терять, а высаживать леса. Важно не допускать лесных и ландшафтных пожаров, и вместе с тем активно наращивать территории, засаженные лесами. До 1 мая в муниципалитетах необходимо окончательно навести порядок – убрать упавшие деревья после льда и гололёда. Отдельный вопрос – навести порядок в лесополосах», — цитирует пресс-служба главу региона.

Власти напоминают жителям Дона, что если вы заметили возгорание в лесу, необходимо незамедлительно сообщить об этом работникам лесоохраны по телефону 8-800-100-94-00 или по телефону 112.

Читайте также «На Дону все чаще происходят ландшафтные пожары»

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости противопожарныйрежим Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика