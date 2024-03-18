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На Дону все чаще происходят ландшафтные пожары

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Их основный причиной является человеческий фактор.

Новости Ростовской области

В Ростовской области в связи с установлением сухой погоды увеличилось число ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в ДПЧС региона.

По данным ведомства, за прошедшую неделю на территории донского региона произошло 50 пожаров, связанных с горением сухой растительности. Всего с начала года таких пожаров было 158.

Одна из основных причин этих возгораний — человеческий фактор. В сообщении говорится, что большинство пожаров возникает в местах пикников — от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты, а порой и поджогов сухостоя.

В случае обнаружения ландшафтных пожаров в ДПЧС призывают дончан звонить по номеру 112.

Фото: ДПЧС по РО

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новости пожары Ростовская область
Таганрогская правда
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