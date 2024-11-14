В нескольких районах Таганрога ограничили водоснабжение

14 ноября в Таганроге из-за аварий на водопроводных сетях ограничена подача воды в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Дзержинского, 169. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в районе Нового вокзала, улиц С. Лазо, Дзержинского, Москатова, П. Тольятти и Артиллерийских переулков. Примерно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Больничной, 11. Вода подается пониженным давлением в Западном районе, районах НИИ Связи, БСМП, улиц Большой Бульварной и Седова. Ориентировочно до 18 часов.

Ранее мы рассказали, что плановые работы на электросетях продолжатся в Таганроге 14 и 15 ноября.

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