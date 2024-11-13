Плановые работы на электросетях продолжатся в Таганроге 14 и 15 ноября

Несколько улиц и переулков в четверг и пятницу останутся без электричества. Напомним, с графиком отключения энергоснабжения жителей знакомит глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Так, 14 ноября с 9 до 17 часов без электроэнергии останутся дома, расположенные в пер. Итальянском, 81-128; ул. Энгельса, 29-79; ул. Шевченко, 51-153; ул. К. Либкнехта, 48-64; пер. Спускном 2-10; ул. 1-я Линия, 197-220; пер. 17-м Квартальном, 1-20; 13-м Квартальном, 1-12; 14-м Квартальном, 1-12; 15-м Квартальном, 1-12; 16-м Квартальном; 1-12.

15 ноября 9 до 17 часов света не будет в пер. Итальянском, 81-128; ул. Энгельса, 29-79; ул. Шевченко, 51-153; ул. К. Либкнехта, 48-64; пер. Спускном, 2-10; ул. Транспортой, 65, 67, 69.

Добавим, что в начале ноября 2024 года между администрацией Таганрога и «Юго-Западными электрическими сетями» филиала ПАО «Россети ЮГ» — «Ростовэнерго» подписано соглашение о поэтапном проведении восстановительных работ на электросетевых объектах города.

Фото из архива (Россети Юг)