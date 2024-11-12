В нескольких районах Таганрога ограничили подачу воды

12 ноября в Таганроге ограничено водоснабжение сразу в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на пересечение улицы Шмидта и переулка Некрасовского. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улице Шмидта, в переулках Некрасовском и Редутном. Примерно до 15 часов.

Аварийные работы ведутся на улице Москатова, 3. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Москатова и Турубаровых. Ориентировочно до 18 часов.

Еще один порыв устраняют на пересечение улицы Социалистической и переулка Аптечного. Водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах Социалистической, Советской, Конторской, Акушерской, Девичьей, Разинской, Харьковской и в переулке Аптечном. Примерно до 16 часов.

Ранее мы рассказали, что 12 и 13 ноября в Таганроге будут проводиться плановые работы на электросетях.

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