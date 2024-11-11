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12 и 13 ноября в Таганроге будут проводиться плановые работы на электросетях

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Ряд улиц, переулков и СНТ останутся без электроснабжения.

Город

Напомним, с графиком плановых отключений электроэнергии в своих соцсетях с жителями делится глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Так, 12 ноября с 9 до 17 часов без электроэнергии будут: ул. 1-я Линия, 197-220; пер. 17-й Квартальный, 1-20; 13-й Квартальный, 1-12; 14-й Квартальный, 1-12; 15-й Квартальный, 1-12; 16-й Квартальный, 1-12. С 12 до 17 часов электроснабжение ограничат в садовых товариществах «Работник Просвещения», «Строитель», «Мичуринец», «Портовик», «АТХ», «Энтузиаст», «Финансист», «Мир», «Мирный», «Заря», «Восход», «Рында», «Маяк», «Рыбник», «Золотая осень», «Коммунальник».

13 ноября  с 9 до 17 часов подачу электричества ограничат в пер. Итальянском, 112-128; на ул. Энгельса, 13-97, 43-73;  Шевченко, 34-94, 96-153; в пер. 12-м Новом, 15-22; 13-м Новом, 14-22; 1-м Линейном, 76-219; на ул. Береговой, 15-34; в пер. Тургеневском, 80-115; на Дуровском спуске, 2-24.

Отметим, что в начале ноября 2024 года между администрацией Таганрога и «Юго-Западными электрическими сетями» филиала ПАО «Россети ЮГ» — «Ростовэнерго» подписано соглашение о поэтапном проведении восстановительных работ на электросетевых объектах города.

Фото из архива (Россети Юг)

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Таганрогская правда
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